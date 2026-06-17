В крымском парламенте сочли ложью обещание Евросоюза принять Украину в свои ряды В парламенте Крыма назвали враньем обещание Евросоюза принять Украину

Москва17 июн Вести.Глава Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов в беседе с РИА Новости назвал обещания Евросоюза принять Украину в объединение ложью и старым пропагандистским приемом.

Политик утверждает, что у Киева нет никаких реальных шансов войти в состав ЕС, все подобные декларации со стороны европейских чиновников являются многократно повторенной манипуляцией.

По мнению Константинова, республика находится в состоянии крайнего упадка, "которую в Евросоюзе никто не ждет".

Как отметил глава парламента, курс на сближение с Европой уже привел к катастрофическим последствиям для Украины, включая массовое бегство населения, опустевшие населенных пункты и резкий рост смертности.

В свою очередь Запад продолжает вводить украинских граждан в заблуждение, обещая "европряники", подытожил Константинов.

Ранее председатель Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз и Украина официально начали переговоры о вступлении страны в объединение.