В СВР заявили, что ЕС продолжает обманывать украинцев СВР: в ЕС продолжают обещать Украине членство без реальных перспектив

Москва19 июн Вести.Европейские чиновники продолжают обещать Украине вступление в Евросоюз, несмотря на отсутствие реальных перспектив присоединения страны к объединению. Об этом говорится в сообщении Службы внешней разведки (СВР) РФ.

В ведомстве отметили, что представители европейских структур говорят о скором членстве Украины в ЕС, хотя сами понимают нереалистичность такого сценария.

Прекрасно сознавая отсутствие у Украины шансов присоединиться к ЕС, евробюрократы тем не менее намерены продолжать обманывать украинцев. Вновь и вновь звучит мантра, что "светлое будущее" Украины в Евросоюзе вот-вот наступит. Когда же украинский народ наконец осознает, что его "водят за нос"? говорится в сообщении

В СВР подчеркнули, что европейские страны рассматривают Украину, прежде всего, как инструмент противостояния с РФ. Запад "отводит" жителям страны единственное предназначение – "служить пушечным мясом в борьбе с Россией".

Ранее стало известно, что Франция и Нидерланды больше всех препятствуют ускоренному вступлению Украины в Европейский союз. Согласно их позиции, в оперативности нет необходимости.