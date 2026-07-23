"Морковка для осла": Пушилин раскрыл, зачем Украине обещают членство в ЕС Пушилин: обещания принять Украину в ЕС – морковка для осла

Москва23 июл Вести.Обещания, связанные с вступлением Украины в Евросоюз, используются как инструмент манипуляции для формирования у украинцев ложной мотивации.

Об этом в интервью ТАСС заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Это та морковка для осла, как на пресловутой картинке, которую мы все видели. И морковку эту держат не столько перед руководством оставшейся части Украины, столько перед жителями, чтобы они имели хоть какую-то псевдомотивацию сказал собеседник агентства

По данным газеты Junge Welt, в Брюсселе считают, что вступление Украины в Евросоюз станет возможным не раньше 2035 года.