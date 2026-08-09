Москва9 авг Вести.Обсуждение перспектив вступления Украины в Европейский союз (ЕС) дискредитирует сам механизм расширения объединения. Об этом NEWS.ru заявил сенатор от Донецкой Народной Республики Александр Волошин.

По его словам, европейские чиновники в беседах с западными СМИ все чаще признают наличие объективных ограничений, которые мешают вступлению Украины в ЕС.

Волошин перечислил среди таких проблем коррупцию, кризис судебной системы, политическое насилие, распространение оружия и потенциальные риски для внутреннего рынка Евросоюза. По его оценке, эти проблемы с 2014 года лишь усилились.

Их невозможно отменить очередным саммитом или громким заявлением из Брюсселя сказал сенатор

Он отметил, что европейская интеграция Украины из сложного и длительного процесса превратилась в инструмент внутренней политической мобилизации и предвыборных обещаний. При этом Волошин указал на значительный разрыв между публичными заявлениями и реальной позицией Брюсселя.

По словам сенатора, подобная политика приводит к завышенным ожиданиям украинского общества и снижает доверие как к украинскому руководству, так и к самому Евросоюзу.

Европейская политика расширения все больше напоминает кормежку обещаниями, которые затем приходится годами объяснять и пересматривать заключил Волошин

Ранее в Службе внешней разведки России сообщали, что лидеры Европы во внутренних дискуссиях отрицают возможность вступления Украины в Евросоюз в перспективе.