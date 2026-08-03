СВР: евробюрократы отрицают возможность вступления Киева в ЕС в перспективе

СВР: лидеры в Европе категорически отрицают возможность вступления Украины в ЕС СВР: евробюрократы отрицают возможность вступления Киева в ЕС в перспективе

Москва3 авг Вести.Лидеры Европы во внутренних дискуссиях отрицают возможность вступления Украины в Евросоюз в перспективе, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

Несмотря на пышные речи евробюрократов о вступлении "в светлом будущем" Украины в Евросоюз, во внутренних дискуссиях в Брюсселе европейские лидеры категорически отрицают возможность такой перспективы отмечает СВР в своем сообщении

По данным СВР, у евробюрократов есть опасения, что евроинтеграция Киева принесет слишком большие экономические и политические риски.