Москва2 авг Вести.Так называемая "коалиция желающих" медленно умирает из-за отсутствия четкого лидерства. Об этом пишет Telegraph.

В статье газеты отмечается, что сменивший Кира Стармера премьер-министр Великобритании Эндрю Бернем сосредоточен на внутренней политике, а французский лидер Эммануэль Макрон не сможет избираться на еще один срок​​​. В результате, пишут авторы материала, коалиция останется без лидеров.

После того, как Кир ушел, а президент Франции Эммануэль Макрон не сможет участвовать в президентских выборах в следующем году, есть опасения, что возникнет вакуум лидерства, который может оставить Европу без руля говорится в публикации

По прогнозам, после президентских выборов во Франции в 2027 году Макрон может уступить свой пост лидеру партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. В случае ее победы Париж намерен пересмотреть свои обязательства перед Североатлантическим альянсом, выйдя из объединенного командования НАТО, а также инициировать процесс снятия антироссийских санкций.

Как сообщает Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве, Лондон уже анализирует возможные последствия такого политического сдвига для двусторонних отношений с Францией и стабильности так называемой "коалиции желающих".

На роль нового лидера европейского объединения рассматривается канцлер Германии Фридрих Мерц, однако его позиции осложняет растущая нестабильность внутри ФРГ. Кроме того, Берлин официально отказался направлять своих военнослужащих в состав коалиционного контингента для Украины, аналогичное решение приняла Варшава. По заключению автора, единственной возможностью сохранить единство коалиции является принятие на себя руководящей роли Бернемом.