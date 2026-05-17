Москва17 мая Вести.Лейбористская партия, возглавляемая действующим британским премьер-министром Киром Стармером, сегодня представляет собой машину подавления индивидуальности, а сам он стал "олицетворением пустоты". На его фоне лидер правых Найджел Фарадж выглядит весьма харизматично. Об этом ИС "Вести" заявил почетный профессор университета Кент из Британии Ричард Саква.

По его мнению, у Фараджа есть все шансы прийти на смену Стармеру и сформировать новое правительство.

При сохранении текущих тенденций Фарадж сформирует следующее правительство. Почему? Потому что он действительно харизматичная фигура. И думаю, дело в представлении о том, что он все-таки личность, в отличие от всей той пустоты, которая его окружает. И прежде всего, это реакция на пустоту, вакуум, воплощением которой служит Кир Стармер и Лейбористская партия. За последние 5—7 лет она трансформировалась из живого движения в машину, по-своему, эффективную машину, подавления индивидуальности, не только левых, вообще любых ярко выраженных взглядов внутри себя. А сам Стармер — олицетворение этого. Он абсолютно пустой заявил профессор

Ранее дипломат в отставке Йэн Прауд отметил, что после прошедших выборов в Британии начали видеть "нового" Найджела Фараджа, который метит на должность лидера страны. По мнению экс-дипломата, Фарадж вполне может прийти к власти в 2029 году.