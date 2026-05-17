Москва17 мая Вести.Лидер правой партии Великобритании Reform UK Найджел Фарадж очень умело использует общественное настроение для того, чтобы повысить свой авторитет. Об этом ИС "Вести" заявил дипломат в отставке и автор видеоканала Peacemonger Йэн Прауд.

По словам экс-дипломата, основные партии страны сосредотачиваются на внешнеполитических вопросах, не уделяя внимания внутренним проблемам. Это использует Фарадж для зарабатывания политических очков.

Основные партии тратят большую часть времени на обсуждение того, что происходит за пределами Соединенного Королевства, что на Украине и как мы должны победить Россию, что в Иране и как нам разблокировать Ормузский пролив, Китай и его экономическая угроза миру. А обычные люди говорят: "Мы беднеем, живем все опаснее, а вы отправляете деньги на поддержку войн. Почему вы не думаете о нас?" Мне кажется, именно это настроение, а оно есть не только в Британии, но и в других европейских странах, умело использует Фарадж, чтобы перестроить свою риторику и перестать быть просто парнем, который вывел Британию из Европы заявил экс-дипломат

Ранее Прауд спрогнозировал приход Фараджа к власти в Британии в 2029 году. По его словам, с некоторых пор избиратели видят "нового" Фараджа, который стремится подать себя как лидер страны.