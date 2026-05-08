Москва8 мая Вести.Победу на местных выборах в Великобритании предварительно одерживает правопопулистская партия Reform UK ("Реформировать Соединенное Королевство") Найджела Фараджа, которая становится новым сильным игроком в противостоянии лейбористов и консерваторов. Об этом директор Центра европейской информации Николай Топорнин заявил в интервью ИС "Вести".

По его мнению, Reform UK может поменять всю партийно-политическую систему Британии на ближайшие десятилетия.

Пока подсчитано где-то порядка 30-40% [бюллетеней], а избиралось более пяти тысяч депутатов по всей Великобритании, включая выборы в парламент Шотландии и Уэльса – тоже очень важные выборы. И мы видим, что победу одерживает партия Найджела Фараджа… Она уже получила более четырехсот мест, … обойдя лейбористов и обойдя консервативную партию. То есть мы видим, что в британской политике появляется очень важный и очень сильный новый игрок – партия реформ рассказал Топорнин

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер охарактеризовал предварительные итоги местных выборов в Англии, а также в парламенты Шотландии и Уэльса, как "жесткие", и признал, что его лейбористская партия столкнулась с серьезным вызовом. Главным бенефициаром голосования стала партия Reform UK. Согласно предварительным данным, она получила почти 400 мест в советах графств Англии.