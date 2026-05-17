Профессор Саква: сравнил Фараджа с Тэтчер по уровню влияния на судьбу Британии

Москва17 мая Вести.Лидер правой партии Великобритании Reform UK Найджел Фарадж добился выхода страны из состава ЕС, тем самым определив ее судьбу. Об этом ИС "Вести" заявил почетный профессор университета Кент из Британии Ричард Саква.

По его мнению, Фараджа можно смело ставить в ряд с Маргарет Тэтчер и Тони Блэром.

Если спросить, кто самые влиятельные люди в британской политике за последние полвека, в это число вошли бы Маргарет Тэтчер, Тони Блэр и, несомненно, Найджел Фарадж. Он дал импульс, направление и движения, добился брекзита, выхода Британии из Европейского Союза, так что он действительно определил судьбу страны сказал профессор

Ранее профессор говорил, что при сохранении текущих тенденций Британии Фарадж вполне способен сформировать новое правительство. Он отметил, что на фоне "абсолютно пустого" действующего премьер-министра Кира Стармера Фарадж выглядит более харизматичным.