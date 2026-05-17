Москва17 мая Вести.Застой в британской политике отчасти напоминает поздний СССР. Это порождает у отдельных регионов Соединенного Королевства желание обрести самостоятельность, как это было с советскими республиками. Об этом ИС "Вести" заявил почетный профессор университета Кент из Британии Ричард Саква.

По его словам, Уэльс и Шотландия стремятся дистанцироваться от британской власти, видя крах системы управления.

Застой в британской политике отчасти напоминает поздний Советский Союз, который, в свою очередь, породил центробежные силы. Безусловно, и Кардифф — столица Уэльса, и Эдинбург — столица Шотландии, хотят дистанцироваться от провала британского управления, по сути, заявляя, что могут управлять лучше. И против этого аргумента трудно возразить. Ведь управлять хуже, чем мы сейчас, едва ли возможно сказал он

Также профессор допустил возможный распад Британии.

Потенциальная эволюция этого процесса в том, что "Реформа" Найджела Фараджа фактически становится партией Англии. И вся его, если хотите, идеология и мотивы — это национализм английский, а не британский. И в этом тоже противоречие. Распад Британии. Ну что ж, большую часть моей жизни мы жили в тени этой угрозы добавил Саква

Ранее профессор Саква заявлял, что наплыв в Британию мигрантов стал символическим отражением изменения общества и краха системы управления. По его словам, власти бессильны повлиять на ситуацию.