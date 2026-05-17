Москва17 мая Вести.Иммиграция стала символическим отражением изменения британского общества и краха системы управления в стране. Об этом ИС "Вести" заявил почетный профессор университета Кент из Британии Ричард Саква.

В качестве одного из примеров он упомянул сотни тысяч случаев краж, совершенных в британских магазинах мигрантами и бессилие властей перед этим.

Большая тема, которая находит огромный отклик у населения — иммиграция. Она является одновременно и буквальным, и символическим отражением того, как меняется британское общество и как терпит крах британская система управления. Например, магазинные кражи, воровство в торговых точках — это эпидемия. Более полумиллиона зарегистрированных случаев в прошлом году и неспособность властей с этим справиться, словно они такое, по сути, молчаливо разрешили. Это лишь один маленький пример сказал профессор

Ранее дипломат в отставке и автор видеоканала Peacemonger Йэн Прауд заявлял, что Фарадж очень умело использует настроение британского населения в своих целях. По его словам, основные политические силы страны уделяют основное внимание внешней политике, забывая о внутренних проблемах.