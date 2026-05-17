Экс-дипломат Прауд: Фарадж может прийти к власти в Британии в 2029 году

В Британии спрогнозировали приход к власти лидера правых Найджела Фараджа Экс-дипломат Прауд: Фарадж может прийти к власти в Британии в 2029 году

Москва17 мая Вести.Лидер правой партии Великобритании Reform UK Найджел Фарадж может прийти к власти в 2029 году. Об этом ИС "Вести" заявил дипломат в отставке и автор видеоканала Peacemonger Йэн Прауд.

Экс-дипломат отметил, что с некоторых пор британцы стали видеть "нового" Фараджа, который демонстрирует намерения возглавить страну.

После местных выборов на прошлой неделе мы, кажется, впервые начали видеть нового Найджела Фараджа, человека, который делает такие заявления, при помощи которых он стремится подать себя как лидера страны. Да, я думаю, есть очень большой шанс, что он может прийти к власти в двадцать девятом году поделился мнением Прауд

Ранее журналист ИС "Вести" Александр Хабаров заявлял, что местные выборы в Великобритании не изменят антироссийского настроения страны. Однако, по его мнению, такого вида выборы не определяют глобальную британскую политику.