Москва17 июл Вести.Комментируя для " Соловьев Live" итоги парижской встречи "коалиция желающих", посвященной вопросам помощи Украине, политический обозреватель Андрей Перла заявил, что России не стоит опасаться этого объединения, так как на текущий момент оно не обладает достаточным потенциалом для реализации заявленных угроз, сообщает ИС "Вести".

По его мнению, "коалиция желающих" — это не антироссийский проект, а инструмент внутренней перестройки Евросоюза, направленный на смену его прежней политической модели.

На самом деле "коалиция желающих" — это, как ни странно это на первый взгляд звучит, создавалась не для того, чтобы всерьез противостоять России. "Коалиция желающих" — это попытка некоторых государств Евросоюза этот самый Европейский Союз переориентировать. Он ведь происходит из объединения под названием "Союз угля и стали", то есть из чисто экономического объединения Франции и Германии. Это была попытка создать конкурента на мировом рынке самым крупным экономическим деятелям, прежде всего Соединенным Штатам Америки. У Европейского Союза не было никогда своих вооруженных сил. Вместо этого страны Европейского Союза входили в НАТО. Поэтому сейчас не стоит на первом этапе вооруженная борьба с Россией на Украине. Главное — это создать единую европейскую армию, которая позволила бы Европейскому Союзу более не зависеть ни от НАТО как организации, ни от Соединенных Штатов Америки, которые эту организацию в первую очередь финансируют. Поэтому, когда мы говорим: "Вот "коалиция желающих" собирается там в Париже, к примеру, и что-то обсуждает", мы должны понимать, что в первую очередь, тревожиться по этому поводу должны в США. Вот господин [вице-президент США] Джей Ди Венс, который уже видит себя в будущем новым президентом Соединенных Штатов должен очень тревожиться по этому поводу заявил Перла



Эксперт отметил, что Евросоюз не реализовал заявленные инициативы и не обеспечил аккумуляцию финансовых ресурсов, обещанных для противодействия Российской Федерации.

Европейский Союз, несмотря на все свои обещания, не сумел выполнить взятые на себя обязательства, не сумел собрать тех средств, которые пообещал для борьбы с Россией. И, более того, те средства, которые, несмотря ни на что, выделены, выделены не столько на Украину, сколько для Украины. Дьявольская разница, потому что средства для Украины Украина не получит, а получат их производители вооружений в самой Европе и опять же в США. Поэтому, на мой взгляд, сейчас говорить о том, что "коалиция желающих" что-то из себя представляет и чего-то начала добиваться, на мой взгляд, говорить об этом не нужно. Потому что "коалиция желающих" пока демонстрирует, говоря мягко, импотенцию. Изменится ли это в будущем? Мы этого сейчас не знаем, но в принципе изменения вполне возможны сказал Перла

Он добавил, что если во главе коалиции окажется Германия, то теоретически предположить возможно, что эта организация претерпит изменения.

Но для этого нужна политическая воля. Нужны не просто финансовые вливания в военно-промышленный сектор экономики и непосредственно в армию, а нужно понимание, что возрожденная большая немецкая армия, она не может стоять на месте, ей придется воевать. А раз так, нужно наметить для нее театры военных действий. Вот в этом случае, если Германия окажется страновым хребтом и руководителем пресловутой коалиции, вот тогда действительно мы будем вынуждены сказать, что Европа идет прямым ходом к новой большой войне с Россией, а пока разговоры на эту тему — это пустые разговоры и не более того пояснил Перла

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон примет 13 июля в Париже страны "коалиции желающих" для обсуждения поддержки Украины.

По этому поводу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Россия будет внимательно наблюдать за саммитом "коалиции желающих" в Париже.