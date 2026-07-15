Разброд и непоследовательность: в Германии раскритиковали союзников Киева Spiegel: число сторонников помощи Украине в "коалиции желающих" сокращается

Москва15 июл Вести.Так называемая "коалиция желающих", несмотря на громкие заявления ряда ее участников, демонстрирует слабость и непоследовательность в связанном с Украиной вопросе, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"Коалиция желающих" собралась в Париже для обсуждения поддержки Киева. Участники заседания сообщили о согласовании новой, "антиракетной" инициативы, которую поддержали 10 европейских стран, включая Великобританию, Германию и Францию.

В Spiegel задались вопросом, смогут ли "символика и роскошные декорации" парижского Дома инвалидов произвести впечатление на Москву.

В этой связи издание отметило, что сторонники продолжения помощи Киеву активны на словах, но не в части реализации декларируемой политики.

"Коалиция желающих" проявляет себя как "коалиция доброжелателей": всегда старательна, но бессильна, когда дело доходит до прекращения огня (в зоне конфликта на Украине – прим. ред.), которого коалиция хотела бы добиться? Когда-нибудь... говорится в публикации

Журнал также обратил внимание на сокращение количества стран ЕС, предоставляющих военную помощь Украине: если в 2023 году таких государств насчитывалось 21, то к текущему году их число уменьшилось до 14.

В свою очередь, газета La Repubblica узнала о нежелании Италии участвовать в предстоящих учениях "коалиции желающих", которые пройдут в Польше. Аналогичное решение приняла Болгария.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "коалиция желающих" представляет собой коалицию подстрекателей войны. По его словам, эти страны выступают за продолжение конфликта на Украине, а не за его урегулирование.