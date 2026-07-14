Италия не будет участвовать в военных учениях "коалиции желающих" по Украине

Италия не примет участие в учениях "коалиции желающих" по Украине Италия не будет участвовать в военных учениях "коалиции желающих" по Украине

Москва14 июл Вести.Италия не намерена принимать участие в предстоящих учениях "коалиции желающих", которые планируются в поддержку Украины. Об этом сообщила локальная газета Repubblica, ссылаясь на собственные источники.

В статье говорится, что страна не присоединится к формированию "многонациональных сил для Украины", которые уже приступили к подготовке маневров в Польше в ожидании возможного прекращения огня.

Вместе с тем отмечается, что Министерство обороны Италии продолжит активно участвовать в национальных военно-морских операциях.

По информации издания, ведомство сохранит свое присутствие в европейских миссиях (Atalanta, Aspides и Irini), которые выполняют задачи в акваториях Красного моря и Аденского залива.

Ранее стало известно, что итальянские политики и государственные деятели начали тормозить попытки Украины ускорить вступление в Евросоюз.