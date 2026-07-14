Москва14 июлВести.Болгария не намерена участвовать в "коалиции желающих" по Украине. Об этом заявил премьер-министр республики Румен Радев, его слова приводит Болгарское национальное радио.
Глава болгарского парламента рассказал, что получил приглашение от президента Франции Эммануэля Макрона принять участие во встрече "коалиции желающих" в Париже.
Но мы не участвуем в коалиции, которая настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Украинеподчеркнул Радев
Он добавил, что урегулирование украинского конфликта возможно только дипломатическими методами.
"Коалиция желающих" собралась в парижском Доме инвалидов. На ней была провозглашена новая, "антиракетная", инициатива. В ее состав вошли 10 европейских стран, включая ФРГ, Францию и Великобританию.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "коалиция желающих" представляет собой коалицию подстрекателей войны. По его словам, эти страны выступают за продолжение конфликта на Украине, а не за его урегулирование.