Премьер Радев: Болгария не будет участвовать в "коалиции желающих" по Украине

Болгария отказалась участвовать в "коалиции желающих" по Украине Премьер Радев: Болгария не будет участвовать в "коалиции желающих" по Украине

Москва14 июл Вести.Болгария не намерена участвовать в "коалиции желающих" по Украине. Об этом заявил премьер-министр республики Румен Радев, его слова приводит Болгарское национальное радио.

Глава болгарского парламента рассказал, что получил приглашение от президента Франции Эммануэля Макрона принять участие во встрече "коалиции желающих" в Париже.

Но мы не участвуем в коалиции, которая настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Украине подчеркнул Радев

Он добавил, что урегулирование украинского конфликта возможно только дипломатическими методами.

"Коалиция желающих" собралась в парижском Доме инвалидов. На ней была провозглашена новая, "антиракетная", инициатива. В ее состав вошли 10 европейских стран, включая ФРГ, Францию и Великобританию.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "коалиция желающих" представляет собой коалицию подстрекателей войны. По его словам, эти страны выступают за продолжение конфликта на Украине, а не за его урегулирование.