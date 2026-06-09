Москва9 июн Вести.Власти Болгарии хотят вслед за Венгрией предъявить Киеву требование, касающееся защиты прав проживающих на Украине болгар. Об этом сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на неназванного дипломата Евросоюза.

Я слышал от них, что болгары хотят обеспечения образовательных прав своего меньшинства в Украине. У них есть такая проблема, что их люди за границей обычно говорят по-русски, а они хотят развивать болгарский язык приводятся слова источника на сайте "Общественного"

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что условием для согласия Будапешта на запуск процедуры вступления Украины в ЕС является выполнение Киевом 11 требований по восстановлению прав венгерского населения Закарпатья. Он отметил, что переговоры между главами внешнеполитических ведомств двух стран, равно как и его личная встреча с Владимиром Зеленским, станут возможны лишь после того, как украинская сторона предоставит гарантии соблюдения прав закарпатских венгров.

Прежнее венгерское правительство не раз указывало, что вина за охлаждение двусторонних отношений лежит на Киеве. Будапешт подчеркивал, что не поддержит никаких действий по продвижению Украины в Евросоюз до тех пор, пока не будут восстановлены права венгерской национальной общины в Закарпатье, в том числе возможность получать образование на родном языке.