Мадьяр: Украина не готова к вступлению в ЕС, будучи в состоянии войны

Мадьяр заявил, что воюющая Украина не готова к членству в ЕС Мадьяр: Украина не готова к вступлению в ЕС, будучи в состоянии войны

Москва3 сен Вести.Венгерский премьер-министр Петер Мадьяр на правительственном брифинге заявил, что Украина на данный момент не соответствует критериям для вступления в Европейский союз. По его словам, Киев не только ведет боевые действия, но и до сих пор не выполнил обязательства перед Будапештом по восстановлению прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье.

Глава венгерского кабинета подчеркнул, что "Украина — страна, находящаяся в состоянии войны", которая "явно не готова вступить в ЕС".

Что бы ни пытались внушить Украине лидеры ЕС или стран-членов, я считаю это неправильным отметил Мадьяр

Мадьяр также напомнил, что Киев обещал вернуть языковые, образовательные и культурные права закарпатским венграм в установленный срок, однако "пока не видно никаких изменений".

Ранее Мадьяр также отметил, что Венгрия не одобрит ускоренный прием новой страны в ЕС. Портал Euractiv сообщил, что Венгрия отказалась одобрять открытие второго и третьего переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС. Для начала Киев должен выполнить соглашение о правах этнических венгров на Украине, считает Будапешт.