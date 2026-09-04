Москва4 сен Вести.Венгрия будет и дальше предоставлять статус беженцев военнообязанным гражданам Украины, несмотря на решение Европейского союза (ЕС).

Об этом сообщил премьер-министр страны Петер Мадьяр, чьи слова приводит ТАСС.

Он напомнил, что ЕС принял решение о том, что не будет предоставлять временную защиту украинцам призывного возраста.

Венгрия голосовала против этой меры и … оставляет за собой право продолжать предоставлять этот статус мужчинам призывного возраста, прибывающим на ее территорию сказал Мадьяр

Премьер добавил, что решение "в первую очередь касается этнических венгров".

Он также отметил, что Украина пока не соответствует критериям для вступления в ЕС. Он уточнил, что Киев так и не выполнил обязательства перед Будапештом по восстановлению прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье.

Ранее Мадьяр подчеркнул, что Венгрия выступает против ускоренного вступления какой-либо страны в Евросоюз.