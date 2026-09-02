Мадьяр: Венгрия против ускоренного вступления какой-либо страны в Евросоюз

Мадьяр: Венгрия не одобрит ускоренный прием новой страны в ЕС Мадьяр: Венгрия против ускоренного вступления какой-либо страны в Евросоюз

Москва2 сен Вести.Будапешт выступает против ускоренного вступления какой-либо страны в Европейский союз (ЕС), заявил в соцсетях премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр после встречи с председателем Европейского совета Антониу Коштой.

Венгрия ожидает от руководства ЕС скорейшего решения вопроса об отмене ежедневного штрафа в размере 1 млн евро, который наложен на Венгрию во время работы предыдущего правительства, отметил Мадьяр.

Я вновь подтвердил, что Венгрия не поддерживает ускоренный порядок вступления в ЕС для какой-либо страны-кандидата пояснил Мадьяр

По его словам, Будапешт намерен поддерживать правовую среду и физическое закрытие границ для пресечения незаконной иммиграции.

Портал Euractiv сообщил, что Венгрия отказалась одобрять открытие второго и третьего переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС. Для начала Киев должен выполнить соглашение о правах этнических венгров на Украине, полагает Будапешт.