Москва2 сенВести.Будапешт выступает против ускоренного вступления какой-либо страны в Европейский союз (ЕС), заявил в соцсетях премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр после встречи с председателем Европейского совета Антониу Коштой.
Венгрия ожидает от руководства ЕС скорейшего решения вопроса об отмене ежедневного штрафа в размере 1 млн евро, который наложен на Венгрию во время работы предыдущего правительства, отметил Мадьяр.
Я вновь подтвердил, что Венгрия не поддерживает ускоренный порядок вступления в ЕС для какой-либо страны-кандидатапояснил Мадьяр
По его словам, Будапешт намерен поддерживать правовую среду и физическое закрытие границ для пресечения незаконной иммиграции.
Портал Euractiv сообщил, что Венгрия отказалась одобрять открытие второго и третьего переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС. Для начала Киев должен выполнить соглашение о правах этнических венгров на Украине, полагает Будапешт.