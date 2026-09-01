Мадьяр обвинил ЕС в несправедливости к Венгрии в вопросе миграции Мадьяр раскритиковал миграционную политику Евросоюза в отношении Венгрии

Москва1 сен Вести.Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр обвинил руководство Евросоюза в несправедливом отношении к Будапешту из-за позиции страны по нелегальной миграции.

С таким заявлением он выступил на Стратегическом форуме в словенском городе Блед, трансляция которого велась на сайте мероприятия.

Глава правительства сообщил, что Венгрия продолжает выплачивать по решению суда ЕС штраф в размере €1 млн в сутки за отказ размещать мигрантов из государств Азии и Африки.

По его оценке, гражданам сложно объяснить, почему меры по охране общих европейских рубежей приводят к финансовым санкциям со стороны Брюсселя.

Это несправедливо, и никто не готов решить эту проблему обратил внимание Мадьяр

Он подтвердил, что венгерские власти не планируют принимать тысячи беженцев из третьих стран вопреки решениям Евросоюза.

Премьер добавил, что его кабинет наладил более конструктивный диалог с институтами ЕС, однако это не означает отказа от защиты национальных интересов.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон предрек новый миграционный кризис в Европе из-за политики Испании.