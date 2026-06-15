Депутат Ретвари пообещал Мадьяру по сырку за каждого нелегального мигранта

Премьеру Венгрии пообещали сырки за каждого найденного мигранта Депутат Ретвари пообещал Мадьяру по сырку за каждого нелегального мигранта

Москва15 июн Вести.Депутат оппозиционной Христианско-демократической народной партии (ХДНП) Венгрии Бенце Ретвари заявил, что купит премьер-министру страны Петеру Мадьяру по глазированному сырку за каждого выявленного нелегального мигранта. Об этом парламентарий заявил на слушаниях в парламенте.

По словам Ретвари, кабмин Мадьяра готовится одобрить миграционный пакт Евросоюза и заявить, что этот документ якобы принято предыдущее правительство во главе с Виктором Орбаном.

Если вы найдете в Чермайоре мигрантов, я куплю вам по глазированному сырку за каждого пообещал парламентарий, обращаясь к Мадьяру

На прошлой неделе Мадьяр заявил о планах обнародовать якобы "одну из самых громких афер" Орбана.