Москва15 июнВести.Депутат оппозиционной Христианско-демократической народной партии (ХДНП) Венгрии Бенце Ретвари заявил, что купит премьер-министру страны Петеру Мадьяру по глазированному сырку за каждого выявленного нелегального мигранта. Об этом парламентарий заявил на слушаниях в парламенте.
По словам Ретвари, кабмин Мадьяра готовится одобрить миграционный пакт Евросоюза и заявить, что этот документ якобы принято предыдущее правительство во главе с Виктором Орбаном.
Если вы найдете в Чермайоре мигрантов, я куплю вам по глазированному сырку за каждогопообещал парламентарий, обращаясь к Мадьяру
На прошлой неделе Мадьяр заявил о планах обнародовать якобы "одну из самых громких афер" Орбана.