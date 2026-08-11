В Швеции предрекли новый миграционный кризис в Европе из-за политики Испании Премьер Швеции предупредил о риске миграционного кризиса в Европе из-за Испании

Москва11 авг Вести.Действия Испании в отношении мигрантов могут спровоцировать в Европе новый миграционный кризис, схожий с тем, который произошел в 2015 году. Такое мнение в интервью газете Financial Times высказал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Политик раскритиковал запущенную испанским правительством программу легализации для более чем одного миллиона мигрантов и назвал соответствующее решение "очень плохой идеей".

Мы по-прежнему должны быть очень-очень осторожны и не действовать так, чтобы это могло хотя бы отдаленно напоминать произошедшее в 2015 году. Думаю, Испания поняла намек сказал Кристерссон

Глава шведского правительства также отметил, что амнистия предоставит мигрантам возможность перемещаться по всей европейской территории, что, по его мнению, угрожает целостности Шенгенской зоны.

Амнистия предполагает предоставление мигрантам права жить и работать на территории Испании, а не в остальной части Европейского союза. Однако они смогут свободно перемещаться внутри Шенгенской зоны благодаря безвизовому режиму.