Финляндия вслед за Италией предложила исключить Испанию из Шенгена Глава МВД Финляндии призвала поддержать исключение Испании из Шенгена

Москва31 июл Вести.Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен призвала европейские страны временно исключить Испанию из Шенгенской зоны на фоне миграционного кризиса. Об этом она написала в соцсети Х.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Рим рассматривает в том числе возможность паузы в Шенгенском соглашении с Испанией. Она пояснила, что мера необходима для защиты границ Евросоюза и граждан.

Испания совершенно не справилась с защитой внешней границы Шенгенской зоны от нелегального проникновения. Так продолжаться не может. Все европейские страны должны поддержать предложение Мелони написала позже Рантанен

Финский министр иностранных дел подчеркнула, что страны, не выполняющие свои обязательства по охране внешних границ Евросоюза, не должны оставаться участниками Шенгенского соглашения.

В четверг в испанский автономный город Сеута на севере Африки могли незаконно попасть до 40 тысяч нелегальных мигрантов из Марокко. Мадрид признал ситуацию вышедшей из-под контроля. На фоне кризиса в испанский анклав направили военнослужащих, которые должны помочь в обеспечении безопасности.