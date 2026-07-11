МВД Финляндии хочет продлить до 2028 года закон о выдворении беженцев

МВД Финляндии рассчитывает продлить срок действия закона о выдворении беженцев МВД Финляндии хочет продлить до 2028 года закон о выдворении беженцев

Москва11 июл Вести.Министерство внутренних дел Финляндии предложило продлить до 31 декабря 2028 года действие закона о выдворении беженцев, известного как "Закон о безопасности границ".

Проект закона направлен на общественное обсуждение и опубликован на сайте ведомства.

Данный закон направлен на противодействие "инструментализованной миграции", когда нелегалы потоком попадают в страну благодаря действиям других государств или политических акторов. Закон носит временный характер и не применяется автоматически — для его применения необходимо отдельное совместное решение правительства и президента.

Как отметила глава МВД Финляндии Мари Рантанен, "органы безопасности считают, что угроза инструментализованной миграции на восточной границе Финляндии останется высокой в течение довольно длительного времени". По ее словам, "быстрых изменений в ситуации с безопасностью также не ожидается".

Министерство ожидает, что закон будет внесен в парламент в сентябре этого года, а его общественное обсуждение продлится до 14 августа.

Ранее глава РФПИ, специальный представитель президента РФ по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что европейским чиновникам нужно признать взаимосвязь между миграционными процессами и обострением жилищного кризиса в странах ЕС.