Москва27 апрВести.В Финляндии с 2025 года отмечается тенденция к оттоку военнослужащих, которые стремятся поскорее уволиться из рядов Вооруженных сил, опасаясь, что период их службы может совпасть с вероятным конфликтом между странами НАТО и Россией.
Об этом рассказала финская общественная активистка Салли Райски, которая ранее попросила политического убежища в России.
Уже есть люди, которые уходят из армии, то есть хотят уйти, но не все так просто … Люди не хотят служить, они поняли, что оказывается участвовать в финско-натовской армии — это может привести к приключениямзаявила собеседница РИА Новости
По ее словам, власти Финляндии пытаются заместить массовый уход военнослужащих, активно привлекая молодежь через националистические организации.
Набор молодых … идет, и эти националистические, я бы сказала, … псевдопатриотические движения, они мотивируют все равно людей идти (в Вооруженные силы под лозунгом – прим. ред.) защищать родинудобавила Райски
Она также пояснила, что после прохождения срочной службы данные военнослужащего сохраняются в базе, и для увольнения из армии требуется веская причина.
Когда вы уже прошли (службу – прим. ред.), вы уже в базе. Получается, просто так уволиться, — надо иметь (проблемы – прим. ред.) со здоровьем ... Один раз в натовской армии — и ты уже навсегда в натовской армииотметила Райски
Финляндия присоединилась к Североатлантическому альянсу в апреле 2023 года, став 31-й страной – участницей НАТО.
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