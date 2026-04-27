РИА Новости: финны увольняются из армии из-за страха конфликта между НАТО и РФ

Псевдопатриоты убеждают финнов не бояться НАТО и не увольняться из армии РИА Новости: финны увольняются из армии из-за страха конфликта между НАТО и РФ

Москва27 апр Вести.В Финляндии с 2025 года отмечается тенденция к оттоку военнослужащих, которые стремятся поскорее уволиться из рядов Вооруженных сил, опасаясь, что период их службы может совпасть с вероятным конфликтом между странами НАТО и Россией.

Об этом рассказала финская общественная активистка Салли Райски, которая ранее попросила политического убежища в России.

Уже есть люди, которые уходят из армии, то есть хотят уйти, но не все так просто ​​​… Люди не хотят служить, они поняли, что оказывается участвовать в финско-натовской армии — это может привести к приключениям заявила собеседница РИА Новости

По ее словам, власти Финляндии пытаются заместить массовый уход военнослужащих, активно привлекая молодежь через националистические организации.

Набор молодых … идет, и эти националистические, я бы сказала, … псевдопатриотические движения, они мотивируют все равно людей идти (в Вооруженные силы под лозунгом – прим. ред.) защищать родину добавила Райски

Она также пояснила, что после прохождения срочной службы данные военнослужащего сохраняются в базе, и для увольнения из армии требуется веская причина.

Когда вы уже прошли (службу – прим. ред.), вы уже в базе. Получается, просто так уволиться, — надо иметь (проблемы – прим. ред.) со здоровьем ... Один раз в натовской армии — и ты уже навсегда в натовской армии отметила Райски

Финляндия присоединилась к Североатлантическому альянсу в апреле 2023 года, став 31-й страной – участницей НАТО.

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