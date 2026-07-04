Финская активистка привела данные о погибших или пропавших финнах в ВСУ Салли Райски: большинство финнов, воевавших в ВСУ, погибли или пропали без вести

Москва4 июл Вести.Более сотни жителей Финляндии отправилось воевать в рядах вооруженных сил Украины (ВСУ), подсчитала финская активистка Салли Райски, переехавшая жить в Россию. По ее словам, большинство из них либо погибли, либо пропали без вести.

Но те немногие финны, что вернулись, активно распространяют в Финляндии нацистскую идеологию и враждебность ко всему русскому, добавила она.

Вопрос о судьбе погибших и пропавших без вести финских граждан практически не обсуждается публично рассказала Райски

Сейчас, продолжила она, в Финляндии легко получить материалы о том, как отправиться на Украину.

У нас очень много финско-русских семей. Но после 2022 года активизировалась русофобия. И физически им угрожали, и морально - в парламенте, в СМИ отметила активистка

По ее мнению, русские в Финляндии перестали считаться людьми. Из-за волны русофобии Финляндию покинули не только русские, но и многие коренные финны. Сейчас Хельсинки проводит кампанию по депортации людей с российским гражданством в РФ. При этом Райски отметила, что около полутысячи человек с двойным гражданством из-за ситуации в Финляндии были вынуждены отказаться от гражданства Российской Федерации. Салли Райски предполагает, что они отказались от российского гражданства, чтобы не потерять работу и возможность проводить сделки с недвижимостью, поскольку сейчас в Финляндии продавать гражданам России недвижимость запрещено. Этот запрет распространяется и на лиц с двойным гражданством.

Профессор Гленн Дизен ранее заявил, что Финляндия стала фронтом у российских границ. Западным плацдармом для атак против России Финляндию считает и политолог, политтехнолог, директор Института современного государственного развития, член Общественной палаты Санкт-Петербурга Дмитрий Солонников.