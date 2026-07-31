Италия готова приостановить Шенгенское соглашение с Испанией из-за мигрантов Мелони допустила приостановку Шенгена с Испанией из-за миграционного кризиса

Москва31 июл Вести.Рим рассматривает возможность приостановки действия Шенгенского соглашения с Испанией на фоне резкого роста числа нелегальных мигрантов в испанском анклаве Сеута. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Мелони в соцсети X отметила, что ситуация в Сеуте – свидетельство того, что неконтролируемая нелегальная миграция угрожает безопасности внешних границ Евросоюза.

Она сообщила, что обсудила ситуацию с главой МИД Италии Антонио Таяни. После этого они приняли решение провести межведомственные консультации.

По итогам этих встреч готовы задействовать дополнительные меры для защиты границ и безопасности граждан, включая приостановку действия Шенгенского соглашения с Испанией говорится в публикации

Ранее сообщалось, что за последнюю неделю в Сеуту по морю из Марокко прибыли тысячи нелегальных мигрантов, в том числе вплавь. Ситуацию признали вышедшей из-под контроля.

По данным испанских СМИ, власти автономного города обратились к правительству Испании с просьбой закрыть границу с Марокко. После резкого наплыва нарушителей и перегрузки местной инфраструктуры Мадрид принял решение направить военных в анклав, чтобы сдержать прорыв мигрантов в город.