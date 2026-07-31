Премьер Дании Фредериксен: членство Испании в Шенгене нужно пересмотреть

В Дании призвали пересмотреть членство Испании в Шенгене Премьер Дании Фредериксен: членство Испании в Шенгене нужно пересмотреть

Москва31 июл Вести.Власти Европейского союза должны рассмотреть вопрос о приостановлении членства Испании в Шенгенской зоне. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Политик отметила, что уже провела обсуждения на эту тему с главой правительства Италии Джорджей Мелони. Ее слова приводит агентство AFP.

Само собой разумеется, что ЕС должен немедленно принять все необходимые меры и рассмотреть все варианты, включая приостановку сотрудничества в рамках Шенгенской зоны. Неконтролируемая миграция представляет угрозу для Европы и для Дании сказала Фредериксен

Ранее временно исключить Испанию из Шенгенской зоны на фоне миграционного кризиса призвала министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен.