Москва31 июлВести.Власти Европейского союза должны рассмотреть вопрос о приостановлении членства Испании в Шенгенской зоне. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
Политик отметила, что уже провела обсуждения на эту тему с главой правительства Италии Джорджей Мелони. Ее слова приводит агентство AFP.
Само собой разумеется, что ЕС должен немедленно принять все необходимые меры и рассмотреть все варианты, включая приостановку сотрудничества в рамках Шенгенской зоны. Неконтролируемая миграция представляет угрозу для Европы и для Даниисказала Фредериксен
Ранее временно исключить Испанию из Шенгенской зоны на фоне миграционного кризиса призвала министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен.