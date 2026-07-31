Топорнин заявил, что ЕС ждет от Испании принятия активных мер против мигрантов Эксперт Топорнин: ЕС ожидает от Испании активных мер противодействия мигрантам

Москва31 июл Вести.Европейский союз ожидает от властей Испании активных мер в отношении незаконных мигрантов. Об этом ИС "Вести" заявил директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

По его словам, у Испании, которая охраняет внешнюю границу ЕС, есть все необходимые возможности для того, чтобы купировать ситуацию с наплывом нелегальных мигрантов.

Вплоть до того, чтобы, таким насильным путем выслать всех, кто незаконно ее пересек. Поэтому они ожидают от [председателя правительства Испании] Педро Санчеса … правоохранителей Испании очень активных действий. Никто не собирается принимать или как-то смягчать вот отношение вот к этим перебежчикам. Потому, что вчистую они нарушили режим госграницы, и, безусловно, никакой статус беженца им присваиваться не будет сказал эксперт

Ранее Топорнин заявил, что нелегальным мигрантам, которые массово прибыли в Европейский союз, грозит уголовное преследование за нарушение государственной границы.