Москва31 июл Вести.Все страны Евросоюза, вероятно, откажутся принимать мигрантов. Такой прогноз ИС "Вести" озвучил кандидат исторических наук, политолог, доцент Финансового университета при правительстве России Вадим Трухачев.

Так эксперт ответил на вопрос о вероятности временного исключения Испании из шенгенской зоны.

Скорее всего, возможен вариант, что все страны Евросоюза откажутся принимать мигрантов. Дело в том, что сейчас там вступил в силу новый миграционный пакт, который обязывает всех принимать мигрантов или откупаться по стоимости 20 тысяч евро за каждого мигранта, которого ты не принял. Просто Испанию оставит наедине с этим кризисом, сославшись на то, что [председатель правительства Испании Педро] Санчес его спровоцировал, не посоветовавшись с остальным Евросоюзом