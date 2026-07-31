Москва31 июлВести.Все страны Евросоюза, вероятно, откажутся принимать мигрантов. Такой прогноз ИС "Вести" озвучил кандидат исторических наук, политолог, доцент Финансового университета при правительстве России Вадим Трухачев.
Так эксперт ответил на вопрос о вероятности временного исключения Испании из шенгенской зоны.
Скорее всего, возможен вариант, что все страны Евросоюза откажутся принимать мигрантов. Дело в том, что сейчас там вступил в силу новый миграционный пакт, который обязывает всех принимать мигрантов или откупаться по стоимости 20 тысяч евро за каждого мигранта, которого ты не принял. Просто Испанию оставит наедине с этим кризисом, сославшись на то, что [председатель правительства Испании Педро] Санчес его спровоцировал, не посоветовавшись с остальным Евросоюзомсказал он
Ранее Трухачев заявил, что наплыв мигрантов в Европе с 2014 по 2017 годы сопровождался волной терактов, по этой причине сейчас европейские страны боятся приниматься беженцев.