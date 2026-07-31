Москва31 июл Вести.Наплыв мигрантов в Европу с 2014 по 2017 годы сопровождался волной терактов. По этой причине сейчас европейские страны боятся принимать беженцев. Об этом ИС "Вести" заявил доцент Финансового университета при правительстве России Вадим Трухачев.

Эксперт напомнил, что 10 лет назад Европа уже пережила масштабный миграционный кризис, тогда ей пришлось принять до трех миллионов человек.

Она еще не оправилась от того кризиса, а им еще порцию мигрантов. Да это мало того, она ту порцию мигрантов приняла в тот момент, когда дали о себе знать последствия того, что там появились мигрантские гетто. То есть та волна мигрантов совпала с волной терактов в Европе, большую часть которых совершили уроженцы европейских стран с миграционным прошлым. И сейчас европейцы опасаются, что вот эти новые толпы эмигрантов, они радикализируют, во-первых, тех мигрантов, которые прибыли раньше, а во-вторых урожденных европейцев с миграционным прошлым … И вот этот призрак того, что происходило 10 лет назад, он, естественно европейцев пугает сказал он

Ранее сообщалось, что полиция Марокко применила слезоточивый газ и водометы для разгона мигрантов, пытавшихся прорваться в испанский анклав Сеута.