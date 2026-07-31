Полиция в Марокко применила против мигрантов слезоточивый газ и водометы Cadena SER: полиция Марокко применила слезоточивый газ против мигрантов у Сеуты

Москва31 июл Вести.Полиция Марокко применила слезоточивый газ и водометы для разгона мигрантов, пытавшихся прорваться в испанский анклав Сеута. Об этом сообщает радиостанция Cadena SER.

В четверг, 31 июля, тысячи молодых марокканцев собрались у границы с Сеутой. Они пытаются незаконно проникнуть в Испанию, Мадрид признал ситуацию вышедшей из-под контроля.

Власти в Марокко направили дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих.

Полиция Марокко только что применила ... слезоточивый газ против тех, кто пытается пересечь границу с Сеутой говорится в публикации Cadena SER

Кроме того, для разгона толпы были задействованы водометы. Как отмечает радиостанция, это вызвало панику и давку среди мигрантов.

По данным испанских СМИ, в Сеуту пытались незаконно попасть до 40 тысяч мигрантов. Поток не сбавлял интенсивность и в ночное время. За последние сутки погибли не менее 15 марокканцев, пытавшихся пресечь границу вплавь.