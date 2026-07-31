Europa Press: мигранты начали добровольно возвращаться из Сеуты в Марокко

Часть мигрантов из Марокко начали добровольно покидать испанскую Сеуту Europa Press: мигранты начали добровольно возвращаться из Сеуты в Марокко

Москва31 июл Вести.Часть мигрантов, прибывших в испанский автономный город Сеута, начала добровольно возвращаться в Марокко. Об этом сообщает агентство Europa Press.

По данным издания, сотни незаконных мигрантов стали покидать испанскую территорию через пограничный волнорез.

Возвращение началось поздно вечером вчера поясняет Europa Press

При этом поток нелегальных мигрантов в Сеуту полностью не останавливался. Как отмечает агентство, мигранты продолжили прибывать в ночные часы, однако с начала дня интенсивность притока снизилась.

По информации местных СМИ, в настоящее время тысячи молодых мигрантов продолжают бродить по улицам испанского анклава.

Сеута расположена на северном побережье Африки и имеет статус автономного города Испании. Из-за этого проблема незаконной миграции годами остается одной из ключевых.

За последние дни в Сеуту незаконно попали до 40 тысяч мигрантов. На фоне возникшего миграционного кризиса власти Испании в пятницу приняли решение привлечь военнослужащих для поддержания безопасности в городе.