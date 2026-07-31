Москва31 июлВести.Часть мигрантов, прибывших в испанский автономный город Сеута, начала добровольно возвращаться в Марокко. Об этом сообщает агентство Europa Press.
По данным издания, сотни незаконных мигрантов стали покидать испанскую территорию через пограничный волнорез.
Возвращение началось поздно вечером вчерапоясняет Europa Press
При этом поток нелегальных мигрантов в Сеуту полностью не останавливался. Как отмечает агентство, мигранты продолжили прибывать в ночные часы, однако с начала дня интенсивность притока снизилась.
По информации местных СМИ, в настоящее время тысячи молодых мигрантов продолжают бродить по улицам испанского анклава.
Сеута расположена на северном побережье Африки и имеет статус автономного города Испании. Из-за этого проблема незаконной миграции годами остается одной из ключевых.
За последние дни в Сеуту незаконно попали до 40 тысяч мигрантов. На фоне возникшего миграционного кризиса власти Испании в пятницу приняли решение привлечь военнослужащих для поддержания безопасности в городе.