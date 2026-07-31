"Крах мигрантской политики ЕС": В МИД РФ отреагировали на ситуацию в Сеуте Грушко назвал крахом мигрантской политики Евросоюза ситуацию в испанской Сеуте

Москва31 июл Вести.Москва с удивлением наблюдает за происходящим в испанской Сеуте, это крах мигрантской политики Европейского союза. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко в разговоре с журналистами.

При этом он добавил, что Россия сочувствует человеческой трагедии.

В любом случае это такая гуманитарная катастрофа, которая затрагивает всех, но одновременно нельзя не признать, что это крах иммигрантской политики, которая в течение многих лет проводилась Евросоюзом считает Грушко

Ранее также сообщалось, что премьер-министра Испании освистали во время визита в Сеуту. Инцидент произошел на фоне острого миграционного кризиса: за сутки границу Сеуты со стороны Марокко попытались пересечь десятки тысяч нелегальных мигрантов, что власти Испании назвали атакой на территориальную целостность государства.