США связали миграционный кризис в Сеуте с политикой Испании

Госдеп США обвинил Испанию в содействии нелегальной миграции США связали миграционный кризис в Сеуте с политикой Испании

Москва31 июл Вести.Действия властей Испании способствуют массовой нелегальной миграции в Европу, заявили в Госдепартаменте США на фоне резкого роста числа прибывающих в испанский эксклав Сеута из Марокко.

По словам мэра-президента города Хуана Хесуса Виваса, на территорию за сутки проникли около 60 тысяч человек. В американском Госдепартаменте назвали произошедшее следствием политики Мадрида.

Этот недопустимый инцидент стал прямым результатом намеренных усилий испанского правительства по содействию и поощрению массовой нелегальной миграции в Европу говорится в заявлении

Ведомство также сообщило, что рассматривает возможные меры для защиты граждан США от связанных с миграцией угроз и готово поддержать европейские страны, которые примут аналогичные меры.

Ранее премьер-министра Испании освистали во время визита в Сеуту. В пресс-службе правой партии Vox отметили, что он несет ответственность за произошедшее "вторжение".