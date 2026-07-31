Москва31 июлВести.Американский лидер Дональд Трамп предрек США такой же наплыв мигрантов, как в испанской Сеуте, если к власти в стране придут демократы. Его слова привела журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрик.
Трамп добавил, что у американцев не будет хорошей жизни, если демократы будут у власти.
Это ужасно. Запомните эту картину. Так будет у нас через три года, если к власти придет неправильная сторонапривела слова Трампа журналистка
Глава Белого дома неоднократно предупреждал, что миграционная политика Европы может ее разрушить.
Ранее мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас заявил, что в испанский анклав на территории Африки за сутки нелегально проникли около 60 тысяч человек, что составляет 70% населения города.
На фоне миграционного кризиса власти Испании приняли решение привлечь военнослужащих для оказания помощи в обеспечении безопасности в Сеуте.
Ряд стран Евросоюза призвал исключить Испанию из Шенгена на фоне возникшего миграционного кризиса.