Трамп предрек США такой же наплыв мигрантов, как в Испании, при демократах

"Так будет у нас": Трамп высказался о миграционном кризисе в Испании Трамп предрек США такой же наплыв мигрантов, как в Испании, при демократах

Москва31 июл Вести.Американский лидер Дональд Трамп предрек США такой же наплыв мигрантов, как в испанской Сеуте, если к власти в стране придут демократы. Его слова привела журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрик.

Трамп добавил, что у американцев не будет хорошей жизни, если демократы будут у власти.

Это ужасно​​​. Запомните эту картину. Так будет у нас через три года, если к власти придет неправильная сторона привела слова Трампа журналистка

Глава Белого дома неоднократно предупреждал, что миграционная политика Европы может ее разрушить.

Ранее мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас заявил, что в испанский анклав на территории Африки за сутки нелегально проникли около 60 тысяч человек, что составляет 70% населения города.

На фоне миграционного кризиса власти Испании приняли решение привлечь военнослужащих для оказания помощи в обеспечении безопасности в Сеуте.

Ряд стран Евросоюза призвал исключить Испанию из Шенгена на фоне возникшего миграционного кризиса.