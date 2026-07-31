Эксперт не исключил причастность США к миграционному кризису в Испании Историк не исключил причастность США к наплыву мигрантов в ЕС

Москва31 июл Вести.Президент США Дональд Трамп может быть причастен к миграционному кризису в Испании. Об этом ИС "Вести" заявил историк, публицист Евгений Спицын. По его словам, Трамп "имеет зуб" на Испанию.

Испания ведь не просто категорически выступила против войны Соединенных Штатов с Ираном, но и во всеуслышание заявила о том, что это чуть ли не преступление века, что американский президент нарушил все мыслимые и немыслимые нормы международного права и развязал агрессивную войну против миролюбивого иранского государства. Вполне возможно, американцы тут приложили руку к тому, чтобы обострить ситуацию на территории Испании, вызвать акции социального протеста и, может быть, руками как раз противников режима со времен нынешнего правительства Испании свергнуть его сказал он

Ранее Спицын заявил, что одной из причин миграционного кризиса в Испании стало резкое ухудшение социально-экономической ситуации на территории Переднего Востока.