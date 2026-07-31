Москва31 июл Вести.Одной из причин миграционного кризиса в Европе стало резкое ухудшение социально-экономической ситуации на территории Переднего Востока. Об этом ИС "Вести" заявил историк, публицист Евгений Спицын.

Причины здесь многофакторные. Прежде всего, это резкое ухудшение социально-экономической ситуации на африканском континенте на территории Переднего Востока, да и не только Переднего Востока. Я напомню ведь, что в 2015 году, когда Европа впервые столкнулась с таким масштабным миграционным кризисом, основной поток беженцев шел ведь не только с территории, например, Сирии, которая была охвачена острейшей гражданской войной, но и с территории Афганистана… То, что касается беженцев с африканского континента, так это было всегда