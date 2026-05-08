Москва8 мая Вести.Только гибель миллионов людей и угроза существованию государств может отрезвить руководство стран Европы. Об этом ИС "Вести" заявил историк Евгений Спицын.

По его словам, во главе стран Европы стоит политическая шпана, с которой ни о чем невозможно договориться.

Если мы им дадим по зубам так, что они очень тяжело будут оправляться от этого удара. То есть они долго себе будут челюсть вставлять на привычное место. А мы все время боимся, надо уже такой удар наносить. И я вас уверяю, что такой удар нанесет соответствующий удар по их политическим системам … Если европейские страны получат реальный, ощутимый ответ на их провокации, вот здесь они действительно испугаются. Потому что они не просто лишатся своей сытной привычной жизни, а будет поставлена под угрозу само существование их государств и гибель миллионов и миллионов людей. Вот это может их отрезвить, вот этот животный страх может отрезвить этих подонков. По-другому никак сказал историк

Ранее Евгений Спицын заявил, что в руководстве европейских стран находятся идейные наследники фашизма и гитлеризма, которые одурманены идеями реванша.