Дмитриев: еврочиновникам надо признать связь между миграцией и кризисом с жильем

Дмитриев призвал Европу признать связь жилищного кризиса с 60 млн мигрантов Дмитриев: еврочиновникам надо признать связь между миграцией и кризисом с жильем

Москва4 июл Вести.Европейским чиновникам следует признать взаимосвязь между миграционными процессами и обострением жилищного кризиса в странах континента.

Такое мнение выразил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

После прибытия в ЕС более 60 миллионов мигрантов Урсула (фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии – прим. ред.), с ее фирменной улыбкой объявляет о жилищном кризисе в Европе. Не пора ли европейским бюрократам начать признавать очевидные причинно-следственные связи? Возможно, массовая депортация мигрантов могла бы стать решением этой проблемы? написал Дмитриев в посте в соцсети Х

В июне 2026 года на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава РФПИ заявил, что продвигаемая глобалистами повестка дня и связанные с ней идеи потерпели крах.

Он подчеркнул, что неконтролируемая миграция и отказ стран Европы от российских энергоресурсов наносят серьезный ущерб европейской экономике и стабильности.