Дмитриев рассказал о влиянии миграции на преступность в Испании Дмитриев: миграция в Испании ведет к росту преступности

Москва1 июл Вести.Миграция в Испании ведет к росту преступности, а не к экономическому развитию. Таким мнением поделился глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Так он прокомментировал слова премьера Испании Педро Санчеса о том, что страна без миграции лишится 19% своего ВВП к 2050 году.

Реальность: иммигранты получают пособия по социальному обеспечению, что снижает их стимулы к работе. Преступность растет, так как иногда они отрубают головы и совершают изнасилования, замещают культуру и представляют собой огромную взрывоопасную обузу в грядущую эпоху робототехники написал Дмитриев в соцсети X

Ранее глава РФПИ заявил, что причиной дефицита электроэнергии в странах Евросоюза и Великобритании на фоне аномальной жары в регионе стала их политика отказа от энергоресурсов РФ.