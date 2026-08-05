Москва5 авгВести.Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сыроинизировал, что беженцы из Марокко направляются в Европу, чтобы поблагодарить председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.
Соответствующую публикацию он разместил в социальной сети X.
Дружелюбные марокканские мигранты едут все глубже в ЕС, чтобы просто поблагодарить фон дер Ляйен за ее проиммигрантскую политикунаписал Дмитриев
Ранее глава испанского Министерства внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка заявил, что около 72 тысяч мигрантов проникли в Испанию из Марокко, но порядка 70 тысяч уже вернулись обратно.
Как отметили в МВД Марокко, решения судебных органов Испании, ограничивающих депортацию нелегалов, породило новую модель неконтролируемой миграции.