Дмитриев: на видео из Сеуты – проблемы миграции, которые ЕС хочет скрыть

"Показывают истинную картину": Дмитриев об иммиграционном кризисе в Сеуте Дмитриев: на видео из Сеуты – проблемы миграции, которые ЕС хочет скрыть

Москва4 авг Вести.Фото- и видеоматериалы из испанского города Сеута показывают проблемы иммиграционной политики Евросоюза (ЕС), которые в Брюсселе замалчивают, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети X.

Фото- и видеорепортажи из Сеуты показывают истинную картину миграционной ситуации в ЕС, которую бюрократы и традиционные медиа хотели скрыть отметил Дмитриев

Глава РФПИ ответил на сообщение интернет-пользователя, который рассказал о нападении иммигрантов на американского журналиста в Сеуте, и сравнил кризис в этом городе с захватом Рима варварами в 410 году.

Сеута столкнулась с резким увеличением количества иммигрантов, которые пытаются попасть в этот испанский автономный город, расположенный на севере Африки. Иммигранты прибывают из Марокко вплавь и пешком.

Обстановка в Сеуте, куда прибыли десятки тысяч незаконных иммигрантов, вышла из-под контроля. Город, население которого составляет 85 тыс. человек, не справляется с наплывом переселенцев.

Резкий всплеск количества прибывающих иммигрантов связывают с решением Верховного суда Испании, согласно которому лица, достигающие испанской территории вплавь, не подлежат автоматическому возвращению в Марокко, однако каждый случай пересечения границы рассматривают индивидуально.