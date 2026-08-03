Москва3 авгВести.Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что потребует от стран Евросоюза солидарности в миграционном кризисе в Сеуте.
Разумеется, мы будем требовать солидарности от всех государств Европейского союзасказал он в интервью телеканалу RTVE
Министр заявил, что без солидарности нет Евросоюза, а тот, кто это не принимает, работает против Европы. Он также напомнил, что границы Сеуты и Мелильи – это не только границы Испании, но и южные границы Евросоюза.
Глава МИД Испании напомнил, что та же Италия не справлялась с миграционным кризисом на Лампедузе, и тогда Испания приходила на помощь. А теперь и Испания требует, чтобы и остальные пришли на помощь.
В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов.
Мэр Сеуты заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в город. При этом население самого города составляет около 85 тысяч человек. При попытке добраться до испанского анклава погибли более 80 человек. Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил.
Как сообщили источники в правительстве Испании, ранее сети, занимающиеся незаконной переправкой людей, распространяли через соцсети и мессенджеры искаженное толкование недавнего решения Верховного суда, убеждая людей, что тем, кому удастся попасть в Сеуту, будет разрешено остаться в Испании.
Ряд представителей стран ЕС ранее раскритиковали миграционную политику Испании. В пятницу власти нескольких стран ЕС, включая Италию, Чехию, Финляндию и Данию, призвали к временной приостановке членства Испании в Шенгенской зоне.