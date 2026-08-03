Миграционный кризис: глава МИД Испании потребует солидарности от ЕС Глава МИД Испании заявил, что потребует солидарности от ЕС

Москва3 авг Вести.Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что потребует от стран Евросоюза солидарности в миграционном кризисе в Сеуте.

Разумеется, мы будем требовать солидарности от всех государств Европейского союза сказал он в интервью телеканалу RTVE

Министр заявил, что без солидарности нет Евросоюза, а тот, кто это не принимает, работает против Европы. Он также напомнил, что границы Сеуты и Мелильи – это не только границы Испании, но и южные границы Евросоюза.

Глава МИД Испании напомнил, что та же Италия не справлялась с миграционным кризисом на Лампедузе, и тогда Испания приходила на помощь. А теперь и Испания требует, чтобы и остальные пришли на помощь.

В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов.

Мэр Сеуты заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в город. При этом население самого города составляет около 85 тысяч человек. При попытке добраться до испанского анклава погибли более 80 человек. Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил.

Как сообщили источники в правительстве Испании, ранее сети, занимающиеся незаконной переправкой людей, распространяли через соцсети и мессенджеры искаженное толкование недавнего решения Верховного суда, убеждая людей, что тем, кому удастся попасть в Сеуту, будет разрешено остаться в Испании.

Ряд представителей стран ЕС ранее раскритиковали миграционную политику Испании. В пятницу власти нескольких стран ЕС, включая Италию, Чехию, Финляндию и Данию, призвали к временной приостановке членства Испании в Шенгенской зоне.