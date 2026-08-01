Москва1 авгВести.30 июля в испанскую Сеуту, расположенную на севере Африки, из Марокко прорвались несколько тысяч нелегалов, позже их количество увеличилось до 60 тысяч. Это спровоцировало один из крупнейших миграционных кризисов в Европе за последние годы.
Число погибших и вернувшихся
До 67 возросло число мигрантов, погибших при попытке вплавь добраться из Марокко в Сеуту, писала газета El Pais.
Порядка 53 тысяч мигрантов, которые нелегально прибыли в испанский автономный город, добровольно вернулись в Марокко, сообщило агентство EFE.
Ни один из мигрантов, проникших в анклав, не достиг Испании, передавало агентство Europa Press со ссылкой на источники.
Усиление контроля
Испанские власти начали ставить заграждения у пирса в Сеуте, чтобы сдержать наплыв мигрантов.
Португальская морская полиция и ВМФ усиливают контроль на границе, Франция разместила войска на границе с Испанией.
Италия приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией и вновь ввела пограничный контроль.
Некоторые европейские лидеры накануне предложили приостановить членство Испании в Шенгенской зоне.
Премьер Испании Педро Санчес напомнил другим членам ЕС, что его страна не является основным маршрутом нелегальной миграции в Европе, и призвал объединиться против этой угрозы.
Возможные причины кризиса
Сеута расположена на северном побережье Африки и имеет статус автономного города Испании. Из-за этого проблема незаконной миграции годами остается одной из ключевых.
Спровоцировать наплыв нелегалов могло решение Верховного суда Испании: он постановил, что закон об иностранцах не позволяет применять процедуру немедленного выдворения мигрантов, перехваченных в море.
Западные спецслужбы подозревают Марокко в организации наплыва мигрантов в Сеуту, пишет The Daily Telegraph.
По данным газеты, марокканское руководство недовольно действиями премьера Испании Санчеса из-за его стремления заключить сделки по поставке газа с Алжиром - конкурентом Марокко в нефтегазовой сфере.
30 июля тысячи мигрантов смогли добраться вплавь до Сеуты, а также пешком, обходя волнолом, который отделяет город от Марокко.
Крупнейший за 5 лет миграционный кризис в анклаве вызвал резкую критику испанского правительства — как в самой стране, так и в ЕС.