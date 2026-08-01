Около 60 тысяч нелегальных мигрантов вернулись из испанской Сеуты в Марокко

Около 60 тысяч беженцев уже вернулись в Марокко из испанской Сеуты Около 60 тысяч нелегальных мигрантов вернулись из испанской Сеуты в Марокко

Москва1 авг Вести.Порядка 60 тысяч мигрантов уже вернулись в Марокко из испанского города Сеута, пишет газета The New York Times со ссылкой на данные правоохранительных органов.

По оценкам властей Испании, число беженцев, добровольно возвратившихся в Северную Африку, составляет от 50 000 до 60 000 человек.

Согласно информации местных властей, по меньшей мере 60 человек погибли, пытаясь попасть в Сеуту.

Сеута в последнюю неделю столкнулась с резким ростом числа мигрантов, пытающихся попасть в испанский автономный город, расположенный на севере Африки, из Марокко вплавь и пешком. Только за сутки число прибывших нелегалов составило 60 тысяч человек. Это привело к тому, что ситуация в городе с постоянным населением в 85 тысяч человек вышла из-под контроля местных властей.