Испанские репортеры рассказали, почему нелегалы возвращаются в Марокко Марокканцы покидают испанскую Сеуту из-за жажды и холода

Москва1 авг Вести.Тысячи нелегальных мигрантов вынужденно покидают испанский автономный город Сеута и возвращаются в Марокко из-за трудностей с доступом к воде и еде. Об этом пишет издание El Confidential.

Как пишут репортеры издания, с утра в городе продолжают бесцельно бродить сотни людей.

Они голодны. Им холодно. Они ищут одежду. Они стучатся в двери, прося что-нибудь поесть. И прибывают все новые и новые говорится в публикации

Отмечается, что некоторые местные жители помогают тем, кто стучится в их дома и просит еду и одежду, однако проникших в испанский анклав мигрантов слишком много. Из-за жажды многие вынуждены пить воду из душевых на пляже. Ночь они провели на песке под открытым воздухом.

Мы хотим остаться, но я умираю от холода и голода поделился один из мигрантов

При этом почти все собеседники издания из числа марокканцев повторяют, что не хотят возвращаться на родину из-за отсутствия работы.

Сеута – автономный город Испании на северном побережье Африки с населением около 86 тысяч человек. Из-за географического положения проблема нелегальной миграции остается актуальной, однако миграционный кризис обострился в пятницу, когда в город незаконно проникли более 60 тысяч человек.

Ранее газета The New York Times сообщала, что большая часть мигрантов уже вернулась в Марокко.