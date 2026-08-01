Telegraph: Марокко может быть замешано в наплыве мигрантов в Испанию

Марокко могло участвовать в организации наплыва мигрантов в испанскую Сеуту Telegraph: Марокко может быть замешано в наплыве мигрантов в Испанию

Москва1 авг Вести.Марокко могло содействовать наплыву десятков тысяч мигрантов в испанский анклав Сеута. Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на западные спецслужбы.

По информации источника, Королевство таким образом могло отомстить испанским властям на фоне политических разногласий.

Марокко содействовало внезапному притоку 60 тысяч мигрантов в испанский анклав Сеута говорится в публикации

Собеседники издания отметили, что марокканские чиновники могли обозлиться на испанские власти из-за стремления Мадрида заключить соглашения по газу с конкурентом Марокко Алжиром.

Ранее сообщалось, что миграционный кризис в испанском городе Сеута спровоцировал уличные столкновения между местными жителями и незаконными ммигрантами из Марокко.

По данным властей города с населением 85 тыс. человек, к 30 июля количество нелегалов составило примерно 60 тыс. Эта цифра превысила возможности местных служб по приему и размещению мигрантов.