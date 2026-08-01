Москва1 авгВести.Марокко могло содействовать наплыву десятков тысяч мигрантов в испанский анклав Сеута. Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на западные спецслужбы.
По информации источника, Королевство таким образом могло отомстить испанским властям на фоне политических разногласий.
Марокко содействовало внезапному притоку 60 тысяч мигрантов в испанский анклав Сеутаговорится в публикации
Собеседники издания отметили, что марокканские чиновники могли обозлиться на испанские власти из-за стремления Мадрида заключить соглашения по газу с конкурентом Марокко Алжиром.
Ранее сообщалось, что миграционный кризис в испанском городе Сеута спровоцировал уличные столкновения между местными жителями и незаконными ммигрантами из Марокко.
По данным властей города с населением 85 тыс. человек, к 30 июля количество нелегалов составило примерно 60 тыс. Эта цифра превысила возможности местных служб по приему и размещению мигрантов.